Burak Yılmaz, Feyyaz Uçar'dan sonra bir ilke imza attı

A Milli Takım, Euro 2016 Elemeleri'nde Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, Burak Yılmaz'ın bu maçtaki golünün tarihi bir önemi vardı.

Dünya Kupası elemelerinde 24 Şubat 1993'te Utrecht'te Hollanda'nın 3-1 kazandığı maçta A Milli Takım'ın tek golünü Feyyaz Uçar kaydetmişti.

Burak, Feyyaz Uçar'ın golünden 22 yıl sonra deplasmanda Hollanda'ya gol attı.

Öte yandan Burak, karşılaşmanın 79'uncu dakikasında oyundan çıkarken, Türk taraftarlar golcü oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye rakibine 5 maç sonra gol attı

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 5 maç sonra gol attı.

İki ülke A milli takımları arasındaki son 6 maçın 2'si golsüz sona ererken, üçünü Hollanda 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kazandı. Türkiye, Amsterdam'da Hollanda ile 1-1 berabere kalarak, 5 maçın aranın ardından rakibi karşısında gol sevinci yaşadı.

Tarih yazmanın eşiğinden döndük

Sneijder'in ceza sahası dışında şutu ve maç boyunca varlık gösteremeyen Klaas-Jan Huntelaar'ın dokunuşu, Hollanda'yı Milli Takımımız karşısında ipten aldı. Bu gol, Ay-yıldızlıların tarih yazmasının önüne geçti.

Türkiye, Amsterdam Arena açıldığı günden bu yana, bu statta oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Portakalları yenen ilk takım olmak üzereydi. Ancak olmadı...

Bununla birlikte Milliler, Hollanda'dan eleme gruplarında 7 yıl sonra puan alan ilk takım oldu. Dünya ve Avrupa Şampiyonası Elemeler'inde evinde oynadığı son 19 maçı kazanan Portakallar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1963 yılından bu yana; bir başka deyişle 51 maçtır evinde kaybetmiyor. Hollanda'nın, Amsterdam Arena'da oynadığı 23 resmi maçta ise 18 galibiyet-5 beraberliği bulunuyor.

Hollanda Teknik Direktörü Guus Hiddink ise Hollanda-Türkiye maçlarında henüz galibiyet göremedi. 3 kez Hollanda - 1 kez de Türkiye'nin başında bu heyecanı yaşayan Hiddink'in bu maçlarda galibiyeti bulunmuyor.