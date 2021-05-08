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Spor

Burak Yılmaz durdurulamıyor, Lille şampiyonluğa koşuyor

08 Mayıs 2021 00:30

Fransa Ligue 1'de Lille, kritik derbide Lens'i deplasmanda 3-0 yendi; şampiyonluk için zorlu bir virajı daha aştı. Lille'in ilk iki golü milli futbolcu Burak Yılmaz'dan geldi.

Burak Yılmaz, Ronaldo'nun arkasında

Burak YılmazLilleYusuf YazıcıZeki ÇelikLigue 1FransaFransa Ligi
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