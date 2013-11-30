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Spor

Burak Yılmaz dolandırıldı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, kendisini telefonla arayan kişilerce dolandırıldı

30 Kasım 2013 01:34

Telefonla dolandırıcılığın son kurbanı Galatasaraylı Burak Yılmaz oldu. Kendisini Trabzon Valisi olarak tanıtan bir isim, sarı-kırmızılı futbolcudan "bağış" adı altında 10 bin lira aldı.
Edinilen bilgiye göre Burak Yılmaz'ı arayan bir kişi kendisini Trabzon Valisi Abdil Celil Öz olarak tanıttı.
Valilik olarak kimsesiz ve yardıma muhtaç öğrencilerin okuması için burs verdiklerini, temel ihtiyaçların karşılanması için de para topladıklarını söyledi.
Yardıma muhtaç öğrencilere yardım edeceğini sanan milli futbolcu da kendisine verilen banka hesabına 10 bin lira yatırdı. 
 

Şikayetçi oldu

 
Daha sonra paranın hesaba geçip geçmediğini öğrenmek için valiliği arayan Burak Yılmaz, gerçek valinin kendisini aramadığını öğrenince dolandırıldığını anladı.
Savcılığa şikayette bulunan Burak Yılmaz, kendisin arayan numaraları ve para yatırdığı hesap numaralarını verdi.
Burak Yılmaz'ın İstanbul Yankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amiriliği'ne gelerek ifade vermesi bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerce beslenme üzerine hazırladığı kitapları ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay da telefonda kendilerine polis süsü veren dolandırıcılara büyük miktarda parasını kaptırmıştı.
Dolandırıcılar polisin takibi sonucu yakalanırken, Karatay da parasını geri almıştı.

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Burak Yılmazdolandırıldı

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