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Spor

Burak Yılmaz derbi suskunluğunu bozmak istiyor

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz bu sezon derbi maçlarda gol atamadaı

10 Mart 2020 11:04

Beşiktaş'ın oynadığı son 7 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray karşılmaşmasında da fileleri havalandırmanın peşinde.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; bu sezon derbilerde sessiz kalan tecrübeli futbolcu, dev maçlardaki suskunluğunu da bozmak istiyor.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynanan maçlarda gol atamamış, sadece bordo-mavililerle İstanbul'da 2-2 biten mücadelede asist yapmıştı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçlarda başarılı bir görüntü sergiliyor. 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon ağları havalandırdığı 9 maçta sadece 1 kez kaybeden siyah-beyazlılar, 7 galibiyet ile 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ın kaptanı, kritik maç öncesi takımla da yakından ilgileniyor. Zorlu deplasman öncesi, özellikle yabancı futbolcularla yakından ilgilenen Burak, rakip ve atmosfer hakkında bilgiler vererek arkadaşlarını motive ediyor.

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