Burak Yılmaz'dan Yusuf Yazıcı'ya: Ona bir gün süperstar olacağını söylemiştim

Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille forması giyen milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Ajax ile oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu maçı öncesinde UEFA'ya bir röportaj verdi. Burak, Yusuf'a ilişkin olarak "Kendisine bir gün süperstar olacağını söylemiştim" dedi.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı'nın performansının kendisini şaşırtmadığını söylerken, "Kendisine bir gün süperstar olacağını söylemiştim. Bunu yapabilmek için her şey ona bağlı. Çok iyi başladı ve onun için çok mutluyum. Ben de kendimi zorlamayı seviyorum. Şimdiye kadar işlerim yolunda gitti" dedi.

Daha önce de Avrupa'ya gitmek için fırsatlar doğmasına rağmen reddettiğini söyleyen Burak, "Geçmiş yıllarda Türkiye'de kalmak için Avrupa'dan aldığım birkaç teklifi reddettim. Ülkemde çok iyi sözleşmelerim vardı. Daha önceden ayrılmadığım için pişmanlık yaşamıyorum. Aynı şekilde bu sene Lille'e geldiğim için pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın Türkiye'den ayrılmasının kendisini şaşırttığını söyleyen Yusuf Yazıcı ise, "Buraya geldiğinde önce inanamadım, kariyerinde Türkiye'den ayrılacağını düşünmezdim. Birlikte Fransa'da oynayacağımızı hayal edemezdim. Burak Yılmaz ayrıca bana ceza sahası içinde nasıl gol atılabileceğini de öğretti" dedi.

Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille forması ile 27 maçta 13 gol attı. Burak Yılmaz ise 22 maçta 11 gole ulaştı.