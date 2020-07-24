Burak Yılmaz'dan veda açıklaması

Beşiktaş'tan ayrılan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da aynı hisleri yaşayacağım" dedi.

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa'nın Lille takımıyla anlaşan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" diyerek veda etti.

Yılmaz, siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini almıştı ve Lille ile anlaşmıştı.

TIKLAYIN - Burak Yılmaz, Lille'de!