Burak Yılmaz: Cumhurbaşkanımız istedi, sakalımı kesmedim

Burak Yılmaz, sakal bırakma nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz, formasını giydiği Trabzonspor'un dergisine röportaj verdi.

Burak Yılmaz röportajda sakal bırakma nedeninin "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyalog olduğunu" söyledi.

Sporx'in haberine göre röportajın ilgili kısmında Burak Yılmaz, “Hayatımda ilk defa sakal bıraktım. Saçımı sürekli kesiyorum, tarzım böyleydi. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyarete gittiğimiz zaman, ‘Sakal yakışmış oğlum’ dedi ve kesmememi istedi. Ben de böyle kalmasına karar verdim. Sonra kızlarım da, ‘Babacığım sakalların çok güzel, kesme’ dediler, öyle kaldı. Uzatınca kesmeye de kıyamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.