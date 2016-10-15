Burak Yılmaz, Çin'den ayrılıyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'a transfer olan Burak Yılmaz, Çin'de gösterdiği performansın ardından şimdi de Rus kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Galatasaray'a transfer olmadan önce Lokomotif Moskova ile imza aşamasına gelen futbolcu ile en çok ilgilenen takım ise yine aynı kulüp oldu. Oumar Niasse'yi sattıktan sonra gol yollarında zorlanan ve yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Moskova kulübü, 31 yaşındaki golcü için kesenin ağzını açabilir.

Çin'den tekrar Avrupa futboluna dönmesi gündemde olan Burak Yılmaz'ın da bu teklife sıcak bakabileceği aktarılırken Lokomotif Moskovalı idarecilerin golcü futbolcunun menajeriyle ilerleyen günlerde temasa geçeceği aktarıldı.

Burak Yılmaz, Beijing Guoan formasıyla çıktığı 14 Çin Ligi maçında 8 gol atma başarısı gösterdi.