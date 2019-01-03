Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Trabzonspor\'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz\'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor\'un Evkur Yeni Malatyaspor\'a 5-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla kadro dışı kalan ve o günden bu yana takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz\'ın yeni takımı Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlı kulüp ile bordo mavili kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. Transfer döneminin 4 Ocak\'ta resmen başlamasının ardından Beşiktaş Kulübü\'nün 33 yaşındaki golcüyü resmen kadrosuna katması ve sözleşme detaylarını açıklaması bekleniyor.

Burak Yılmaz daha önce 2006-2007 sezonunun başında Beşiktaş\'a transfer olmuş ve 2007-2008 sezonunun devre arasında takımdan ayrılmıştı.