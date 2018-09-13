Burak Yılmaz: Benim için bütün konular geride kaldı

Alacakları nedeniyle Trabzonspor'u TFF'ye bildiren tecrübeli golcü Burak Yılmaz, yaşanan olayla ilgili açıklamalarına bugün de devam etti. Yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu açıklayan Yılmaz, yaşananları geride bıraktığını ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm fakat benim için bütün konular geride kalıp kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım, BÜYÜK TRABZONSPOR taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim"

Trabzonspor, dün yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın kaptanlığını almıştı.