Burak Yılmaz ayrılıyor mu?

Derbide forma şansı bulamayan G.Saraylı Burak Yılmaz, maçın ardından kafalarda soru işareti yaratan bir açıklama yaptı. Burak, bir basın mensubunun "Seni bekliyoruz" şeklindeki sözüne, "Bundan sonra başkalarını beklersiniz" karşılığını verdi.



Spor Toto Süper Lig'in gol kralı Burak, sağ üst adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Emirates Cup'a götürülmemişti.

Başarılı oyuncu Fenerbahçe karşılaşması öncesi iyileşerek antrenmanlarda takımla birlikte calışmaya başlamıştı, ancak Süper Kupa finalinde süre alamadı... Burak Yılmaz’ın seramoni sırasında ve törenin ardından isteksiz tavırları gözlerden kaçmadı.

Teknik Direktör Fatih Terim de durumu farketti ve morali bozuk görünen Burak'ı teselli etti.

Karşılaşma sonrası soyunma odası çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan golcü oyuncu, bir gazetecinin "Seni bekliyoruz" sözü üzerine, "Artık maç sonunda başkalarını alırsınız" diyerek kafalarda soru işaretleri yarattı.

Galatasaray'in geçen yıl gerek ligde gerekse Avrupa kupalarındaki gol yükünü çeken Burak, sarı-kırmızılıların Birmingham'daki kampında teknik direktor Fatih Terim tarafından sık sık uyarılıyordu.

Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile özel olarak görüşerek golcü oyuncuyu eski formuna döndürmeyi planladığı öğrenildi.