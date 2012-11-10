Burak Yılmaz Avrupa'yı salladı

La Gazzetta dello Sport’ta Pizzaro ile birlikte Şampiyonlar Liginde “Haftanın Oyuncusu” seçilen Galatasaray’ın golcüsü Burak Yılmaz’ın geçen sezon Trabzonspor’da 33 gol attığı hatırlatıldı ve “Kapak Olmayı hak ediyor” yorumu yapıldı. Ayrıca Hamit Altıntop içinde aynı gazete “Süper asistçi” dedi.

Geride bıraktığımız “Şampiyonlar Ligi” haftasını yorumlayan İtalyan La Gazzetta dello Sport spor gazetesi Bayern Münih’in Perulu yıldızı Claudio Pizarro ile birlikte Cluj filelerine üç gol bırakıp hat-trick yapan Galatasaraylı Burak Yılmaz’ı göklere çıkartarak “Kapak olmayı hak ediyorlar” yorumu yaptı.



Gazete ayrıca Burak Yılmaz’ın değerinin 13 Milyon Euro olduğunu ve Avrupa kulüplerinin bu golcüyü almamakla pişmanlık yaşamaları gerektiğini yazdı.



Avrupa’da üç gol atan iki bombacı Burak Yılmaz ve Claudio Pizzaro’nun “Şampiyonlar Ligi” ne renk kattıklarını ve haklı olarak ön plana çıktıklarını hatırlatan La Gazzetta dello Sport gazetesi, ayrıca İbrahimoviç ve Lahm ile birlikte Hamit Altıntop’un asistleri ile süper oynadığına da değindi.