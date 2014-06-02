Burak Yılmaz, Arda Turan'ın yeni takımını açıkladı

Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ı makamında ziyaret ederek, yeniden belediye başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette ünlü golcü samimi açıklamalarda bulundu.

Şampi10’un haberine göre, Burak Yılmaz, Milli Futbolcu Arda Turan'ın gelecek sezon Manchester United de top koşturacağını da söyledi. Yılmaz, "Dün Arda ile birlikteydim. Manchester ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuçlar ortaya çıkmış. Büyük olasılıkla önümüzdeki sezon Arda, Manchester United'da top koşturacak" dedi.