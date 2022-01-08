Burak Yılmaz: Anime izletme

Milli futbolcu Burak Yılmaz, bir ailenim 13 yaşındaki kızlarının Anime etkisinde kalarak intihar ettiğini iddia etmesinin ardından, "Anime izletme" yazarak paylaşımda bulundu.

Japon çizgi sanatı 'manga' çizimlerinden hayat bulan 'anime'ler(Japon animasyonları), son yıllarda dünya genelinde büyük popülarite kazandı.

Bir Instagram hesabından paylaşılan, küçük kızın anime izlediği için intihar ettiği iddiasına dair ifadeleri alıntılayarak hikayesinde paylaşan Burak Yılmaz, üzerine de “Anime izletme” yazdı.

Birçok kişi, Yılmaz'ın paylaşımına tepki gösterdi.