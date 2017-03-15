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Spor

Burak Yılmaz ameliyat oldu

Yılmaz; Ay Yıldızlıların, Finlandiya ve Moldova ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek

15 Mart 2017 21:12

Çin'in Beijing Guoan takımı forması giyen Burak Yılmaz, Almanya'da ameliyat oldu. Yılmaz'ın kasığındaki fıtık nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenilirken, Milli Takım'dan da affını istediği açıklandı. 

Kasığındaki rahatsızlık nedeniyle Almanya'ya kontrole giden Yılmaz'a 'fıtık' teşhisi konmasının ardından, futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildi. Operasyon geçiren Burak Yılmaz, yarın ya da cuma günü İstanbul'a gelecek.

31 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın 24 Mart'ta oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Finalandiya maçında ve 27 Mart'taki Moldova ile yapılacak hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyecek.

2'de 2 yaptı

İkinci haftası geride kalan Çin Ligi'nde ise 3. hafta maçları 1 Nisan tarihinde oynanacak.

Çin Süper Lig'inin henüz 2 haftası geride kalırken, Burak Yılmaz çıktığı iki karşılaşmada toplam 2 gol kaydetmeyi başardı. Beijing Sinobo Guoan kulübü, 16 takımlı ligde 1 puanla 11. sırada yer alıyor.

Burak Yılmaz, Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'Evet' kampanyasına ilk destek veren isimlerden olmuştu:

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Burak YılmazameliyatA Milli TakımFinlandiyaMoldovafutbolmaç

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