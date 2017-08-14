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Spor

Burak Yılmaz 90+2'de Trabzonspor'a 3 puanı getirdi

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu ilk hafta maçında Trabzonspor sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

14 Ağustos 2017 01:31

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu ilk hafta maçında Trabzonspor sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta konuk ekip Atiker Konyaspor'un golünü 3. dakikada Fofana atarken ev sahibi Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ise 9. ve 90+2. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. 

Stat:Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık 

Trabzonspor: Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 55 Bero), Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 89 Rodallega), Bongonda (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Burak Yılmaz 

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 46 Ali Çamdalı), Mehdi Bourabia, Ömer Ali Şahiner (Dk. 81 Ezekiel), Traore (Dk. 56 Musa Araz), Fofana, Milosevic 

Goller: Dk. 3 Fofana (Atiker Konyaspor) Dk. 9 ve 90+2 Burak Yılmaz (Trabzonspor) 

Sarı kartlar: Dk. 34 Yusuf Yazıcı, Dk. 36 Pereira, Dk. 52 Durica, Dk.

87 Uğur Demirok (Trabzonspor) Dk. 36 Fofana, Dk. 50 Skubic (Atiker Konyaspor)

 

Maçın gol dakikaları

 

3. dakikada Atiker Konyaspor, öne geçti. Okay Yokuşlu'nun hatalı pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Fofana, ceza alanına girerek kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı Estaban'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1 

9. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Mas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından, üst köşeden filelere gitti: 1-1

90+2. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere göndererek, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1 

 

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