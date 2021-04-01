Burak Yılmaz: 7 puanı seve seve kabul ederdik

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve golcüsü Burak Yılmaz ile yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı, açıklamalarda bulundu. Fransa yolculuğu öncesinde konuşan milli futbolcular hedefin Avrupa Şampiyonası olduğunu vurguladı.

Milli Takım'ın forveti Burak Yılmaz, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, biz seve seve kabul ederdik" dedi. Yusuf Yazıcı ise "Sadece bir takım değil, aile olduğumuzu her zaman söylüyorum, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"9 puan olmalıydı"

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda art arda oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkararak grubunda lider olmasını değerlendiren Burak Yılmaz, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, biz seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. Hocalarımız, oyuncular olarak biz çok üzüldük. Letonya maçındaki skoru hiç yaşamak istemezdik, herkesten özür dileriz. 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik diye düşünüyoruz" dedi.

"Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak"

2020 Avrupa Şampiyonası'nda rakipleri kadar şansları olduğunu belirten golcü oyuncu, "Avrupa Şampiyonası elemelerinde çok büyük bir başarı elde ederek son maçlar öncesi şampiyonaya katılmayı garantiledik. Bu, takımımıza çok büyük bir öz güven aşıladı. O maçların getirdiği öz güveni bu maçlarda da yaşadık. Tabii kötü geçen de bir Uluslar Ligi oldu. Her şeyi yapan biz olduk. İyi konsantre olduğumuz sürece her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var. Herkese saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"PSG maçı final niteliğinde"

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren 35 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü oynayacakları Paris Saint-Germain karşılaşması için ise şu yorumda bulundu: "PSG maçı final niteliğinde bir maç ama daha 9-10 hafta var. Kaybetmek istemiyoruz. Bizim için 9 günde 3 maç yorucu bir süreç oldu. 2.5 günde 1 maç oynadık. Biz iyi hazırlanıp o maça konsantre olacağız."

"Nazarlık olsun"

Milli takımın yıldızlarından Yusuf Yazıcı, Dünya Kupası elemelerine iyi başladıklarına ve sonunun da iyi geleceğine vurgu yaptı. Yazıcı, "Aslında çok güzel başladık. İlk maç, ikinci maç, takım olarak çok iyi mücadele ettik, skorlar da çok güzel oldu bizim adımıza. Son maç bizi biraz üzdü, o da nazarlık olsun. Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Beraberlik hem bizi hem de ülkemizi üzdü. İlk iki maçı kazandık ama o maçlara göre Letonya maçı biraz daha zayıftı. Nazarlık olsun diyelim. Gerçekten iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece takım değil, aileyiz"

Ay-yıldızlı ekipte birlik ve beraberliğin üst noktada olduğunu kaydeden genç orta saha, "Sadece bir takım değil, aile olduğumuzu her zaman söylüyorum. Mutluyuz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Güzel şeyler bizi bekliyor aslında" dedi.

"Depay'ın nasıl penaltı kullanacağını biliyordum"

Dünya Kupası elemelerinde milli takımın Hollanda ile oynadığı maçta rakibin penaltısı öncesi kaleci Uğurcan Çakır'a "Sonuna kadar bekle kanka" diye seslenme anını da DHA'ya anlatan Yazıcı, "Ben çapraz bağ ameliyatı olunca Memphis Depay ile İtalya'da üç ay birlikte kalmıştım. Onu çok yakından tanıyorum. Fransa'dan da onu iyi tanıyorum. Nasıl bir penaltı kullanacağını açıkçası biliyordum. Ondan Uğurcan'a beklemesi gerektiğini söyledim çünkü Memphis kaleciyi bekleyerek penaltı atıyor. Maçın içerisinde ters bir asist yaptım aslında" dedi. (DHA)