Burak Yılmaz: "Herkes bu olayın para ile alakası olmadığını biliyor"

TRABZON,(DHA)

Burak Yılmaz, \"Herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor\" dedi.

Geçtiğimiz günlerde alacakları sebebiyle Trabzonspor\'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığyla ihtarname gönderen Burak Yılmaz

resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz\'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

\"Sürekli herkes konuşuyor ve ben hayretle dinliyorum. Aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsaydı geçen sene de tavrım bu olurdu fakat geçen sene değil federasyona başvurmak, tek kelime para konuşmadım ve kulüp için de neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister, saygılar sunarım.\"

FOTOĞRAFLI