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Spor

Burak Yılmaz: "Durumum salı günü belli olacak"

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, maçın ardından satalığıyla ilgili konuştu

21 Ağustos 2017 03:36

Trabzonspor\'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, maçın ardından satalığıyla ilgili konuştu.
Önemli bir şeyi olmadığını ifade eden Burak, \"Kasığımda bir ağrı var. Durumum salı günü belli olacak\" dedi.
Trabzonspor\'un bugünkü ilk golünü kaydeden Burak Yılmaz, orta sahada gerçekleşen bir pozisyonda sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin yaptığı müdahale ile bir süre oyuna devam eden Burak, karşılaşmanın 20\'nci dakikasında yerini N\'Doye\'ye bıraktı.

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Mustafa AKIN - İSTANBUL, (DHA)

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