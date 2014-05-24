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Spor

Burak ve Selçuk 5 yılda ne kadar kazanacak?

Galatasaray'da Burak Yılmaz ile Selçuk İnan'ın sözleşmeleri 2019'a kadar uzatıldı

24 Mayıs 2014 11:16

Galatasaray'da Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın 2 yıl sonra bitecek sözleşmeleri 3'er yıl daha uzatıldı. 

İki yıldız oyuncunun sözleşmelerine zam yapıldı. Buna göre Burak ve Selçuk yeni sözleşmeleriyle Galatasaray'dan ilk yıl için 2 milyon 700 bin euro, ikinci yıl için 2 milyon 750 bin euro, üçüncü yıl için 2 milyon 800 bin euro, dördüncü yıl için 2 milyon 850 bin euro ve son olarak da beşinci yıl için 2 milyon 900 bin euro olmak üzere toplamda 14 milyon euro garanti para kazanacak. İki oyuncu maç başı ücreti olarak da 10 bin euro alacaklar.

Bundan önceki sözleşmelerinde Burak Yılmaz 2.3 milyon, Selçuk İnan ise 2 milyon Euro kazanıyordu.

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