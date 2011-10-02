Burak varsa sorun yok!

T24 - Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Kardemir Karabükspor'u sahasında 3-1 yenerek elde eden, ardından UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Lille takımı ile 1-1 berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdüren bordo-mavililer, galibiyet serisine Eskişehirspor ile devam etti.



Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 55. ve 57. dakikalarda Burak Yılmaz attı.Bu sonucun ardından bordo mavililer ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 8'e yükseltirken Eskişehirspor 7 puanda kaldı.



Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Karadeniz ekibi evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak, Eskişehirspor ise deplasmanda Orduspor ile karşılaşacak.





