Burak Uygur, Avrupa Karate Şampiyonu oldu

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, altın madalya kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Burak Uygur, Rus Alexandr Gutnik ile karşılaştı.

Final müsabakasında rakibini 3-1 mağlup eden Burak, altın madalyanın sahibi oldu.

Burak Uygur, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla Belçikalı Jess Rosiello, Avusturyalı Stefan Pokorny, Karadağlı Mario Hodzic ve Macar Yves Martial Tadissi'yi eleyerek finale yükselmişti.

Madalya töreninin ardından açıklama yapan Burak, bugüne kadar çok çalıştıklarını ve uzun zamandır kamplarda, antrenmanlarda olduklarını söyledi.

Çok emek verdiklerini, ter akıttıklarını ve bu terin karşılığını da aldıklarını dile getiren Burak, "Çok şükür Rabbim'e, bize güzel şeyler nasip etti. İnşallah şampiyonluk da bizim için hayırlı olur. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha çok çalışıp, asıl hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Devletimiz de o kadar büyük bir devlet ki, Allah'ın izniyle bu milletin sırtı yere gelmez." diyen Burak, "Bize çok güzel imkanlar sundular. Bu imkanları sundukça biz de bu başarıları korumak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Burak Uygur, madalyasını, her zaman yanında olan nişanlısı Umay Tokcan'a armağan ettiğini sözlerine ekledi.

Erkekler kumite 67 kiloda sıralama şöyle oluştu:

1. Burak Uygur (Türkiye)

2. Alexandr Gutnik (Rusya)

3. Carlos Valbuena Leon (İspanya)

Mario Hodzic (Karadağ)

Ali Sofuoğlu'ndan gümüş madalya



52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler ferdi katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, gümüş madalya kazandı. İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli karateci Ali Sofuoğlu, 2016 dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu İspanyol Damian Qintero ile karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında İspanyol rakibine 3-2 yenilen Ali, gümüş madalyada kaldı. Ali Sofuoğlu, organizasyonun ilk gününde sırasıyla Patrick Marques, Mijat Vojvodic, Peter Fabian ve Mattia Busato'yu eleyerek adını finale yazdırmıştı.

Madalya töreninin ardından açıklama yapan Ali, 3-2 gibi çok küçük bir farkla yenildiğini, kazanabileceği bir maç olduğunu söyledi.

"Bayraklar bana da kalkabilirdi" diyen Ali, şöyle konuştu:

"Bu çok istediğim bir şampiyonluktu. Ailemin önünde, seyircilerimin önünde, kendi ülkemde rakibimi yenmeyi çok isterdim ama kısmet böyleymiş. Daha bitmedi, benim için yeni başlıyor. Rakibim 30 yaşın üzerinde, ben ise henüz 22 yaşındayım ve çok küçük bir farkla mağlup oldum. Eninde sonunda yeneceğim. Bunun için elimden geleni yapacağım."

Ali Sofuoğlu, geçen yazdan itibaren sıkı bir şekilde Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmaya başladığını anlatarak, "Kadrolar oluşturuldu. Gerekli çalışmaları olimpiyat merkezlerinde yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Her şey planlanmış durumda. Haftaya İslami Dayanışma Oyunları var, ondan sonra küçük bir ara vereceğiz. O aradan sonra bizim için sıkı bir antrenman süreçlerine başlayacağız ve Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacağız. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bize nasip olur" ifadelerini kullandı.