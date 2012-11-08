Burak üç puanı Cluj'a bırakmadı!

Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde deplasmanda Cluj'a konuk olan Galatasaray, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazandı ve gruptan çıkmak adına çok kritik bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Galatasaray gruplardaki ilk galibiyetini almış oldu. Ayrıca maçta hat-trick yapan Burak Yılmaz, Tuncay Şanlı'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 3 gol atan ikinci futbolcu oldu. Tuncay Şanlı Fenerbahçe formasıyla Manchester United'a 3 gol atmayı başarmıştı.

Sarı kırmızılı ekip 18. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda evsahibi takım CFR Cluj 53. dakikada Sougou'nun golüyle 1-1'lik beraberliği sağladı.

Beraberlik golünün ardından üstünlüğü sağlamak için rakip kaleye bastıran Galatasaray, 61. ve 74. dakikalarda yine Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu gollerle kritik maçta 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Kalan dakikalarda Galatasaray farkı arttıracak pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma bu skorla sona erdi.

Galatasaray bu galibiyetin ardında puanını 4'e yükseldi ve grupta Cluj'la aynı puana ulaştı. Sarı kırmızılı ekip bir sonraki maçını 20 Kasım'da Türk Telekom Arena'da Manchester United ile yapacak. Öte yandan Braga'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Manchester United üst tura yükselmeyi garantiledi.

Galatasaray'da 2, CFR Cluj'de 1 eksik

Karşılaşmada Galatasaray takımından 2, CFR Cluj takımında ise 1 oyucu forma giyemedi.

Sarı kırmızılı ekibin CFR Cluj ile İstanbul'da yaptığı ve 1-1 biten maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Felipe Melo ile sakatlığı düzelmeyen Johan Elmander, takımdaki yerlerini alamadı.

Melo'nun yokluğunda Yekta Kurtuluş orta sahada yer alırken, forvette ise yine Burak Yılmaz-Umut Bulut ikilisi görev yaptı. CFR Cluj'de ise yine İstanbul'daki maçta kırmızı gören Aguirregaray, bu kez sahaya çıkamadı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

CFR Cluj karşısında sarı kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaray taraftarları, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip ederlerken, rakip takım taraftarlarının içinde de sarı kırmızı formayla maçı takip eden Türkler olması dikkati çekti.

Ünal Aysal maçı izlemeye geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, CFR Cluj maçını izlemek için Cluj-Napoca kentine geldi. Özel uçağıyla öğleden sonra şehre gelen Aysal, müsabakayı da protokol tribününden takip etti.