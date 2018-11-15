"Burak için en uygun kulüp Beşiktaş"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın geleceği merak ediliyor. Milli futbolcunun bordo-mavili kulüpten ayrılacağı ve İstanbul ekipleriyle görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. beIN Sports Haber'de konuşan Mehmet Demirkol, Burak Yılmaz'ın Galatasaray ve Başakşehir'e gitme ihtimalinin zor olduğunu dile getirerek, milli oyuncunun Beşiktaş'a daha uygun olacağını söyledi.

"Burak, Türkiye'de oynayacaksa en uygun kulüp Beşiktaş olur" diyen Demirkol, "Galatasaray'da olacağını sanmıyorum çünkü Fatih hoca ile iyi değiller. Milli Takım'da sorun yaşadılar ve düzeldiklerine dair bir duyum almadım. Başakşehir'de de olacağını sanmıyorum. Bu da güçlü bir bilgi" dedi.