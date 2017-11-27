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Burak Erdoğan'ın İtalya'da gözaltına alındığı iddialarına avukatından açıklama

"Kirli ittifaklarla hukuki mücadelemiz devam edecektir"

27 Kasım 2017 11:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın İtalya'da gözaltına alındığı iddialarına avukatı Ahmet Özel'den yanıt geldi.

Özel yaptığı açıklamada, "Bugün (26 Kasım 2017) akşam saatlerinden itibaren bir kısım Twitter hesapları müvekkilim Ahmet Burak Erdoğan'ın İtalya'da gözaltına alındığına ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler yalandır ve belirli bir amaca hizmet etmek için kasıtlı olarak uydurulmaktadır. Bu yalan ve yanlış bilgilerin, hangi kirli ellerin ürünü olduğu aşikardır. Bu yalan haberlerle gündemi değiştirmek isteyen kirli ittifaklarla hukuki mücadelemiz devam edecektir. " dedi.

 

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