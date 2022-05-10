Burak Elmas yeniden aday olmaya hazırlanıyor

Galatasaray 'da 11 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Mevcut başkan Burak Elmas seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı takımda 27 Mart'ta yapılan Olağanüstü Mali Genel Kurul'da yönetimin ibra edilmemesi sonucunda Burak Elmas seçim kararı almıştı. Bu karar sonrası Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıklamıştı.



Ancak Galatasaray Divan Kurulu üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusu sonrası seçim ertelenmiş, aynı zamanda mahkeme Burak Elmas'ın yapılacak seçimlerde aday olabileceği kararını almıştı.

Fanatik'in haberine göre; yaşananların ardından Burak Elmas 11 Haziran için yeni seçim kararı almıştı. 20 Mayıs'a kadar adaylar listelerini Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek.



Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yeniden aday olacak. Camiada üçüncü aday beklenirken flaş bir gelişme yaşandı ve Burak Elmas'ın seçimlerde aday olacağı öğrenildi.

Yönetim kurulu değişecek

Elmas'ın yönetim kurulu listesinde ciddi bir değişiklik yaparak önemli isimleri yönetim kuruluna alacağı ve aday olacağı konuşuluyor. Camianın önde gelen bazı isimlerinin de Elmas'ın listesinde yer alması bekleniyor.

Aysal ve Özbek sıcak bakmıyor

Öte yandan Ünal Aysal ve Dursun Özbek isimleri yeniden gündeme gelse de bu iki ismin aday olması beklenmiyor. Ayrıca Cemal Özgörkey'in de aday olabileceği gelen haberler arasında.