Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?" sorusuna yanıt: Rekabet ve rakip olmak, düşman olmak anlamına gelmemeli

Galatasaray ile NEF arasındaki sponsorluk anlaşmasında soruları yanıtlayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a ezeli rakip Fenerbahçe ile son günlerdeki işbirliği soruldu. Elmas, "Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?" sorusuna "Rekabet ve rakip olmak, düşman olmak anlamına gelmemeli" yanıtını verdi.

Galatasaray ile NEF arasındaki sponsorluk anlaşmasında,Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son günlerde gündeme gelen işbirliği başkan Burak Elmas'a soruldu.

"Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?" sorusuna Elmas, "Bu konuda Türkiye zaten sporun her dalında gelir olarak geriye gidiyor. Çok tedirgin bir dönemdeyiz. Pandemiden çıktık, insanlar stresli. Kişisel tatminler için camiaların birbirleriyle kavga etmemesi ve ortamı germeye katkıda bulunmaması gerekir. Düşmanlığa, kavgaya, gürültüye götürmemesi gerekir. Birbirimizi yenmeye çalışıyoruz ama naklen yayın gelirleri, sponsorları sektöre nasıl getirebiliriz konusunda ortak çalışmak istiyoruz. Dostluk tarifiniz nedir ama hiçbirimiz düşman değil. Bazı konularda anlaşamayız ama anlaşamadığımız konularda da kavga etmek yerine birlikte çalışma irademiz var" yanıtını verdi.

"Beşiktaş başta olmak üzere diğer kulüplerle işbirliği yapılacak mı?" sorusu üzerine de Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Biz hiçbir kulübü diğerinden ayırmıyoruz. Bizim için tüm kulüpler aynı değerde. Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve diğer kulüp başkanlarıyla da anlaşıyoruz. Türk futbolu ve kulüplerin menfaatleri için anlaşmaya çalışıyoruz. Biz çok koyu Galatasaraylıyız. Ama koyu Fenerbahçeli Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Ama biz dostuz. Rekabet ve rakip olmak, düşman olmak anlamına gelmemeli. Biz Galatasaray kazansın diye istesinler istemiyoruz. Ortak payda da buluşmak en önemlisi de insanı sevmek lazım" ifadelerini kullandı.