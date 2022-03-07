Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'e özel davet!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart Perşembe günü dünya devi Barcelona ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, bugün kendi imzasıyla mektup yollayarak Fatih Terim'i ve eşi Fulya Terim'i Camp Nou'da oynanacak maça davet etti.

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi ümidi devam ediyor.

UEFA son 16 turunda Barcelona ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin ilk karşılaşmasına deplasmanda çıkacak ve avantaj arayacak.

10 Mart Perşembe günü Barcelona'da Camp Nou'da oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı camiada sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre, başkan Burak Elmas, zorlu maç için Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e davetiye gönderdi. Haberde Elmas'ın, kendi imzasıyla bir mektup hazırlayarak deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'e bir davette bulunduğu belirtildi.

İşte o mektup:

Ne olmuştu?

Sportcell'in özel haberine göre, tecrübeli teknik adam "Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım..." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.