Burak Elmas'tan Eşref Hamamcıoğlu'na yanıt

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçim süreci tamamlamadan hiçbir şubede transfer yapmama kararı aldıklarını ve konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Galatasaray'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde Burak Elmas, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

Elmas, sarı-kırmızılı takımda yeterli çoğunluğun sağlanması halinde 4 Haziran'da, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışması yapmadıklarını belirtti.

Burak Elmas açıklamasında, "Daha dün yönetim toplantısında oy birliği ile, hiçbir şubede seçim bitene kadar transfer yapmama kararı aldık. Bu kararın ne kadar doğru olduğu bugün çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Bu alınan karardan 1 gün sonra algı oluşturarak yanlış yönlendirme çabası, G.Saray’da ayrıca oynanan bu kirli oyun ve aktörlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Bu ve buna benzer iddialarla ilgili yakında çok kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım." dedi.

Ne olmuştu?

Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevcut yönetimle ilgili endişelerini dile getirdi.

Hamamcıoğlu açıklamasında, "Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan, ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satınalma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.