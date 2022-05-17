Burak Elmas'tan Arda Turan açıklaması: Bir söz hakkım olsaydı...

Arda Turan'ın Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmaması sonrası çıkan tartışmalarla ilgili Başkan Burak Elmas'tan bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Arda Turan için Hürriyet'e yaptığı açıklamada, 'Arda Turan'ı kadroya almayan yönetim miydi?' sorusuna, "Kadroyla alakalı ne Torrent ne de Fatih Terim döneminde en ufak dahlim olmadı. Bir söz hakkım olsaydı Arda'nın, Galatasaray taraftarına sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu." şeklinde cevap verdi.

Elmas ayrıca, "Ben bugüne kadar hiçbir teknik direktörün işine karışmadım. Karışacak olsam teknik direktöre ne gerek var! O işi de ben yaparım. Bana kalsa bir Galatasaraylı olarak Arda'nın oynamasını, Adana maçında sahada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.