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Spor

Burak Elmas istifa etti

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas, görevinden istifa etti

10 Mayıs 2018 21:35

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas, görevinden istifa etti.
Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada, Elmas\'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.
Burak Elmas, 26 Mayıs\'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul\'da başkanlığa aday olan Ozan Korkut\'un listesinde yer alıyor.
Galatasaray Kulübü\'nden KAP\'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı: \"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Burak Elmas, 10.05.2018 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu\'nun 363\'üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır.\"

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