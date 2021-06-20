Burak Elmas: Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında olacak; Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir

Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir" açılamasını yaptı.

Galatasaray'ın 38'inci başkanı seçilen Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'in yarın takımın başında olacağını açıkladı. Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullandı.