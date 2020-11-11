Burak Elmas, Galatasaray başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun seçim kararı almasından sonra gözler adaylara çevrildi. Burak Elmas, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla adaylığını duyurdu.

Mustafa Cengiz önderliğindeki yönetim kurulu, oy birliği ile 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde seçime gitme kararı aldı.

Burak Elmas'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun"