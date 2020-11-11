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Spor

Burak Elmas, Galatasaray başkan adaylığını açıkladı

11 Kasım 2020 08:32

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun seçim kararı almasından sonra gözler adaylara çevrildi. Burak Elmas, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla adaylığını duyurdu.

Mustafa Cengiz önderliğindeki yönetim kurulu, oy birliği ile 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde seçime gitme kararı aldı. 

Burak Elmas'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun"

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