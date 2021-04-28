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Spor

Burak Elmas, Galatasaray Başkan adaylığı için ilk resmi başvuruyu yaptı

28 Nisan 2021 12:45

Galatasaray Kulübü'nde sezon sonunda gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi adaylardan Burak Elmas'ın ilk resmi başvuruyu Divan Kurulu'na yaptı. Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaylığın resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz" dedi.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı merakla beklenirken, ilk resmi başvuru Burak Elmas tarafından yapıldı.

Elmas, başvurusunu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum."

TIKLAYIN | Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas, 35 milyar liralık ekiple geliyor

 

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