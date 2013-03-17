Burak, Cim-Bom'a hayat verdi

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'ü eleyerek çeyrek finale yükselen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Kayserispor'un konuğu oldu.

Kayserispor mücadeleye Ertuğrul, Kamil, Zurab, Simic, Abdullah, Sefa, Ceyhun, Riveros, Mouche, Cleyton, Bobo ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip ise, Muslera, Eboue, Gökhan, Semih, Riera, Hamit, Selçuk, Melo, Sneijder, Drogba, Burak Yılmaz 11'i ile başladı.

Galatasaray, Kayserispor deplasmanında maça hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk 10 dakikada rakip kalede çok tehlikeli poziyonlar yakaladı ve ilk pozisyonunda da golü buldu. 10. dakikadan itibaren ev sahibi ekip, rakip kalede ataklar geliştirmeye başladı.

3. dakikanın ilk saniyelerinde Sneijder, attığı gol ile Galatasaray'ı 1-0 üstünlüğe taşıdı. Sağ kanattan Didier Drogba'nın uzun pasını Selçuk İnan kafayla ceza sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Wesley Sneijder'e indirdi. Sneijder topu sol ayağı ile kontrol edip şutunu çekti, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve Hollandalı yıldız bu sezon ligdeki 2. golüne imza attı.

Çok adamla hızlı ataklar geliştiren konuk ekip, 2. gole çok yaklaştı. 9. dakikada Riera'nın pası ile sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz ceza sahası içerisine girer girmez yerden pasını altıpas çizgisi üzerinde bulunan Drogba'ya verdi. Drogba'nın gelişine çektiği şut kaleci Ertuğrul'un müdahalesi ile yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü ve savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

Rakibi ile girdiği mücadelenin ardından sakatlık geçiren Hamit Altıntop, 22. dakikada yerini Sabri Sarıoğlu'na bıraktı.

23. dakikada Galatasaray, golcüsü Burak Yılmaz ile skoru 2-0'a getirdi. Melo'nun uzun pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Drogba yerden pasını ceza sahasının hemen içerisinde bulunan Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak Yılmaz yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekti ve topu Ertuğrul'un sağından ağlara gönderdi.

Topsuz alanda Emmanuel Eboue'ye arkadan tekme atan Bobo, direkt kırmızı kart görerek takımını 31. dakikada 10 kişi bıraktı.

Kayserispor, Ceyhun ile çok tehlikeli geldi. Sağ kanattan Kamil Ahmet'in yaptığı ortaya altıpas içerisinde bomboş pozisyonda dokunamadı ve 37. dakikada ev sahibi ekip bu pozisyondan eli boş döndü.

Kayserispor'un kaçırdığı golün cezasını Burak Yılmaz kesti. 38. dakikada Melo, Sabri ile girdiği verkaçın ardından yerden pasını ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Burak'a gönderdi. Burak Yılmaz yerden düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. 3-0.

Burak Yılmaz bu golle bu sezon ligdeki 16. golüne imza attı.

Kalanda dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadelenin ilk devresi 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci devresinde de Galatasaray etkili başladı. Düşük tempoda oynanan 2. devrede 10 kişi ile oynayan Kayserispor, rakibi karşısında fazla bir varlık gösteremedi.

55. dakikada Sneijder'in ara pası ile sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden ortasını altıpas üzerinde bulunan Didier Drogba'ya yapmak istiyor ancak araya giren savunma topu kornere uzaklaştırdı.

Drogba'nın pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Sneijder topu sağına çektikten sonra ortasını yaptı. Altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı ve konuk ekip 57. dakikada 4. gol fırsatından yararlanamadı.

71. dakikada Biseswar'ın kaleciye verdiği geri pasta Ertuğrul'a pres yapan Didier Drogba topu kapıp sıfır noktasından şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul son anda araya girerek topu kornere çelmeyi başardı.

77. dakikada ceza sahası yayı dışından Drogba'nın çektiği şut savunmadan sekip ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda bulunan Amrabat'a geldi. Amrabat'ın gelişine çektiği şut kaleci Ertuğrul'da kaldı.

81. dakikada Galatasaray, 4. gole bir kez daha çok yaklaştı. Riera yerden pasını sol kanattan ceza sahası içerisine giren Melo'ya verdi. Melo son çizgiye indikten sonra yerden pasını altıpas üzerinde bulunan Umut Bulut'a gönderdi. Umut'un gelişine çektiği şut kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü ve pozisyonun devamında Khizanishvili araya girerek tehikeyi uzaklaştırdı.

Kayserispor, Biseswar'ın attığı golle farkı 2'ye indirdi. Hızlı gelişen Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Cleiton ara pasını ceza sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Biseswar'a verdi. Biseswar'ın gelişine çektiği şut kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu ve skor 3-1'e geldi. Biseswar bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorla Galatasaray puanını 50'ye yükseltirken, Kayserispor ise 36 puanda kaldı.

Kayserispor: 1 - Galatasaray: 3

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Cem Satman, Erdem Bayık

Kayserispor: Ertuğrul, Kamil (Dk. 52 Engin), Zurab, Simic (Dk. 90 Eren), Abdullah, Sefa, Ceyhun (Dk. 69

Biseswar), Riveros, Mouche, Cleyton, Bobo

Galatasaray: Muslera, Eboue, Gökhan, Semih, Riera, Hamit (Dk. 22 Sabri), Selçuk, Melo, Sneijder (Dk. 60 Amrabat), Drogba, Burak (Dk. 68 Umut)

Goller: Dk. 3 Sneijder, Dk. 23 ve Dk. 38 Burak (Galatasaray) Dk. 90 Biseswar (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 31 Bobo (Kayserispor) Sarı kart: Dk. 85 Selçuk (Galatasaray)