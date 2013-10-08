'Burak Chelsea’ye Demba Ba Galatasaray’a'

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'a, Chelsea'nin talip olduğu ve Demba Ba'nın sarı-kırmızılı takıma teklif edileceği iddia edildi.

Galatasaray'da son dönemin en çok tartışılan isimleri arasında yer alan Burak Yılmaz ile ilgili İngiltere basınında sürpriz bir iddia geldi.

Yeni teknik direktör Jose Mourinho ile sezon istediği başlangıcı yapamayan Chelsea'nin, devre arasında Demba Ba'nın içinde olduğu bir takas teklifi ile sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester United ve Arsenal'in de gündemine gelen Burak'ın geçtiğimiz sezon 39 maçta 32 gol gibi üst düzey bir performans yakaladığı ifade edildi.