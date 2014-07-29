Burak Can'ı öldüren tetiği kim çekti?

Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ın cenazesinden sonra çıkan olaylarda yaşamını yitiren Burak Can Karamanoğlu dosyasına eklenen bir ses kaydı cinayetle ilgili soru işaretlerini artırdı

Burak Can Karamanoğlu’nun 12 Mart’ta öldürülmesiyle ilgili ilk iddianameyi iade eden mahkeme, savcılığın yeniden yazdığı ikinci iddianameyi kabul etti. Yeni iddianameye bir ses kaydının yanı sıra ‘katil zanlısı’ olarak 2 kişi daha eklendi.

Volkan Koç'un Vatan'da yer alan haberine göre, Karamanoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu belirtilen Mustafa S. dosyaya katil zanlısı olarak eklenen kişiler arasında yer alırken, ‘Cinayet silahını temin etmek’le suçlanan Zafer K. cinayetten sonra Mustafa S.’yle yaptığı görüşmeden aldığı ses kaydını savcıya teslim etti.

Söz konusu kayıtta Zafer K. telefonda konuştuğu Mustafa S.’ye soruşturmada tutuklanan iki kişinin aslında masum olduğunu söylüyor. Cinayetten sonra ilk tutuklanan isimler Oğuz K. ve Volkan G.’ydi. Oğuz K., olayda kullanılan silahı şarjörü bozuk diye cinayetten 15 - 20 gün önce Zafer K.’ya satmıştı. Zafer K. da aldığı bu silahı kısa süre sonra 1400 TL karşılığında Mustafa S.’ye verdi. Dosyaya giren kayda göre olay sırasında da silah Mustafa S.’deydi. Ancak silahın üstünde Mustafa S.’nin değil, Oğuz K. ile Volkan G.’nin parmak izleri vardı.

Soru işaretleri neler?

1- Silah olay sırasında Mustafa’daysa neden onun değil de diğer iki kişinin parmak izi var?

2- Mustafa ses kaydında Zafer’e olay yerinde iki el ateş ettiğini söylüyor. Silahta neden parmak izi yok?

3- Ortada ikinci bir silah mı var?

4- Ses kaydında Mustafa, silahı Zafer’den 15- 20 gün önce satın aldığını kabul ediyor. Konuşmanın devamında “Olay patlarsa üç gün sonra aldığımı söylerim” diyor. Mustafa, polis ifadesinde “Silahı olaydan 3 gün sonra aldım” diyor. Polis bu çelişkiye dair nasıl bir çalışma yaptı?

5- Zafer, emniyette bir komiserin “Bu işe kimseyi katmayalım” dediğini söylüyor. Bu konuşmayla ilgili ne işlem yapıldı? O komiser kim?

‘Ben sağcı tarafı değil miyim abi?’

Zafer K., cinayetten sonra 30 Mart’ta Mustafa S. ile yaptığı görüşmeyi telefonuna kaydetti. Savcıya verilen bu kayıtta Mustafa S, olay günü havaya 2 el ateş ettiğini doğruluyor, fakat konuşmanın ilerleyen kısımlarında, Mustafa S, olayla bir bağının olmadığını söylüyor.

İkili arasında geçen diyalog şöyle:

Zafer: Mustafa, elini vicdanına koy, bu çocuklar cinayetten tutuklu. Bi suçu günahları yok doğru mudur?

Mustafa: Doğrudur

Z: Bu silahı ben sana ne zaman sattım? Olaydan önce sattım doğru mudur?

M: Hı hııı

Z: Abicim bak bunun sağcılıkla solculukla alakası yok. Beni dinle sen olay günü bu silahla havaya iki el ateş ettin mi?

M: Ya attım

Z: Senden istediğim, tamam mı bak birilerinin üstüne kaldı. Bu işsen beni anla bak. Sen iki el havaya ateş ettim dersen hiçbir şey olmaz.

M: Hayır diyemem ben abi niye diyeyim abi ya bana ne ben sağcı taraf değil miyim?

Z: Biz teslim ettiğimiz silah bir aydır sen de mi değil mi kardeşim?

M: Bende.

Z: Tamam şimdi elini vicdanına koy diyorum bak

M: Koyuyorum Zafer abi, biz mi vurduk Zafer abi onu diyorum.

Z: Oğlum sen vurdun demiyorum. Sen demiyor musun iki el ateş ettim diye.

M: Tamam iki el ateş ettim.

Z: Bu çocuklar bana silahı sattığı için parmak izleri çıkıyor.

M: Nasıl çıkıyor abi, nerede çıkıyor, bir şey olmasa çıkar mı?

Z: Oğlum bir şey olmasa çıkar mı? Sen silmemişsin demek ki aldın alalı silahı silmemişsin. Çocuklar satarken bana, parmak izleri çıkıyor.

Z: Oğlum bak, olayı anlamıyor musun? Oğlum bak, bu silah o çocuklardan çıkmadı.

M: Tamam bu çocuklardan çıkmadı abi sen demedin mi?

Z: Senden kim teslim aldı bu silahı?

M: O adamlar teslim aldı.

Z: O adamlar kim?

M: Terörle Mücadele.

Z: Bir şey dedin mi?

M: Demedim.

Z: Şimdi gittik, bana da girdik Vatan’da dedi ki hiç dedi kimseyi katmayalım, satıcılığa sokmayalım seni de sokmayalım deki dedi bana, şarjörün bozuk olduğunu söyle dedi bir aydır bende olduğunu söyle dedi ben doğruyu söylüyorum oğlum.

Z: Bunun sağla solla ilgisi yok kardeşim. Bunu Allah için konuş, vicdanın için konuş tamam mı? Bu silah bir aydır sende mi kardeşim?

M: Bende abi. Ben de olaydan üç gün sonra aldım derim. Eğer bu olay patlayacak olursa, olaydan bir gün iki gün sonra aldım derim.