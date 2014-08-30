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Burak Can Karamanoğlu cinayetinde parmak izi skandalı

Burak Can Karamanoğlu davası salı günü başlıyor. İddianamede Burak Can'ın ölümüne neden olan silahın parmak izi taramasının yapılmadığı ortaya çıktı

30 Ağustos 2014 13:17

İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Eylül’de görülecek davayla ilgili hazırlanan 2 klasörlük iddianamede, Burak Can Karamanoğlu’nun ölümüne neden olduğu iddia edilen silahta parmak izi taraması yapılmadığı ve bununla ilgili olarak bir rapor hazırlanmadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda kabul edilen iddianamede ve soruşturma dosyalarının arasında parmak izi raporunun bulunmayışı kafalarda soru işareti oluşturdu.

 

Vurulma anı var

 

Vatan gazetesinden Volkan Koç’un haberine göre, ikisi tutuklu beş kişi hakkında Temmuz ayında hazırlanan iddianamede, Karamanoğlu’nu kimin öldürdüğünün tam olarak tespit edilemediğinin altı çizilirken, beş şüpheliden 4’ünün cinayette kullanılan silahla atış yaptıklarının belirlendiği bilgisi yer almıştı. Olayla ilgili olarak Oğuz K. ve Volkan G. tutuklanırken, Mustafa S., Zafer K. ve Gökhan K. de sanıklar arasında yer aldı.

Burak Can cinayetini aydınlatacak MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarının ise 26 Ağustos’ta mahkemeye ulaştırıldığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 650 saatlik 35 farklı MOBESE ve güvenlik kamera kayıtları, mahkemede izlenecek. Öte yandan emniyet tarafından mahkemeye ulaştırılan ve dosyaya konulmadığı öğrenilen bir cep telefonu bayiinin güvenlik kamera kayıtları, Burak Can’ın vurulduğu noktayı net bir şekilde gördüğü öğrenildi.

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