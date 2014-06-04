T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burak Can cinayetinde bir tutuklama

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren şüphelilere silah temin ettiği iddiasıyla 3 kişinin 2 Haziran'da gözaltına alındığı belirtildi

04 Haziran 2014 17:19

İstanbul Okmeydanı'da Burak Can Karamanoğlu'nun yaşamını yitirdiği olayda kullanılan silahı temin ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.    

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Mart 2014'te Okmeydanı'daki silahlı saldırıda, Burak Can Karamanoğlu'nun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilere silah temin ettiği iddiasıyla 3 kişinin 2 Haziran'da gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3 Haziran'da adli makamlara sevk edilen şüphelilerden birinin savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişiden 1'inin tutuklandığı, diğeri hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı kaydedildi.

Okmeydanı'da 12 Mart'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta olaya karıştıkları iddia edilen 10 kişiyi yakalamış, bunlardan 2'si tutuklanmıştı.

ETİKETLER

Burak Can karamanoğlusilahtutuklamaokmeydanıemniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24