Burak Can cinayetinde bir tutuklama

İstanbul Okmeydanı'da Burak Can Karamanoğlu'nun yaşamını yitirdiği olayda kullanılan silahı temin ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Mart 2014'te Okmeydanı'daki silahlı saldırıda, Burak Can Karamanoğlu'nun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilere silah temin ettiği iddiasıyla 3 kişinin 2 Haziran'da gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3 Haziran'da adli makamlara sevk edilen şüphelilerden birinin savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişiden 1'inin tutuklandığı, diğeri hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı kaydedildi.

Okmeydanı'da 12 Mart'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta olaya karıştıkları iddia edilen 10 kişiyi yakalamış, bunlardan 2'si tutuklanmıştı.