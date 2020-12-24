Burak attı Lille son dakikalarda kazandı

Franda Ligue 1'de Lille deplasmanda Montpellier'i 3-2 yenerken galibiyeti getiren golü oyuna sonradan giren Burak Yılmaz attı. Lille'de Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz oyuna sonradan dahil oldu.

Weah ile öne geçen Lille ardından Laborde'un golüne engel olamadı. Daha sonra bu kez Ikone'nin penaltısı ile skoru 2-1 yapan konuk ekip bu kez Andy Delort'u durdurmadı ve skor 2-2 oldu. Maçın son anlarında ise Yusuf Yazıcı'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz plase bir vuruşla skoru belirledi.

Bu sezon sadece bir yenilgi alan ve son olarak geçen hafta PSG ile golsüz berabere kalıp liderliğini sürdüren Lille, deplasmanda da kazanıp puanını 36 yaptı.