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Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan 2 yüzbaşı tutuklandı

FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Burak Akın'ın beyanları doğrultusunda gözaltına alınan 2 yüzbaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

17 Ocak 2018 20:52

'FETÖ' üyesi olduğunu itiraf edip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan iki 2 yüzbaşının tutuklandığı bildirildi.

TIKLAYAN- "FETÖ'cüyüm" itirafında bulunan Yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi. 

Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.

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