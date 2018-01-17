Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan 2 yüzbaşı tutuklandı

'FETÖ' üyesi olduğunu itiraf edip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan iki 2 yüzbaşının tutuklandığı bildirildi.

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FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.