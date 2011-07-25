-BURAK 2015'E KADAR BORDO MAVİLİ TRABZON (A.A) - 25.07.2011 - Trabzonspor, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, kulüp genel sekreteri Hasan Yener'in hazır bulunduğu imza töreninde Burak Yılmaz, 2014-2015 sezonun sonuna kadar kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yener, imza töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yıl önce ocak ayında aynı yerde Burak ile sözleşme imzaladıklarını belirterek, ''O zaman Trabzonspor'a çok önemli bir oyuncu kazandırdığımızı, Burak'ın genç kategorilerde giydiği formayı (A) Milli Takıma taşıyacağını ve Trabzonspor'a büyük katkıları olacağını söylemiştim. Bugün bu sözlerin gerçek olduğunu görmenin gururunu yaşıyorum'' dedi. Burak'ın bundan sonra Avrupa'nın en büyük kulüplerinde futbol oynayacağına inandığını ifade eden Yener, şöyle devam etti: ''Burak, futbol yeteneği çalışkanlık ve kişiliği ile örnek sporculardan biri. Trabzonspor'un başarısı için gösterdiği performansı da hepiniz biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl ligin en çok gol atan yerli oyuncusuydu. Sağlık sorunları nedeniyle oynayamayacağı maçlarda bile Trabzonspor'un formasını giyip sahaya çıkmakta bir an bile tereddüt etmedi. O bakımdan Burak'ı bir kez daha kutluyorum. Kendisine Trabzonspor ve milli takım formasınının çok yakıştığını ifade etmek istiyorum. Bundan sonra da Trabzonspor formasını giyecek olmasından dolayı mutluyum.'' Yener, bir soru üzerine Burak'a Avrupa'da, Trabzonspor'dan daha büyük kulüplerden teklif geleceğine inandığını ifade ederek, kendilerinin böyle bir durumda her zaman oyuncuya yardımcı olmak istediklerini söyledi. Burak Yılmaz da 1,5 yıl önce yine aynı yerde Trabzonspor ile sözleşme imzaladığını belirterek, ''O zaman çok farklı düşünceler içerisindeydim. Trabzonspor camiasını mahcup etmeden iyi şekilde ilerledim. Buraya ilk geldiğim günkü gibi aynı heyecandayım. Aynı ciddiyet ve sorumluluk içerisindeyim. Bana imzaladığım kontrotla iyi bir gelecek ayin eden Trabzonspor'a, sayın başkan ve tüm çalışanlara, Şenol hocam ve ekibine teşekkür ediyorum'' dedi. Bundan önce Trabzonspor formasını layıkıyla terlettiğini düşündüğünü söyleyen Burak Yılmaz, ''Bundan sonra da daha sorumlu bir şekilde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. İlk geldiğimde 'hedefim Trabzonsporlu Burak' olmak demiştim. Bunun için önemli adımı attığımı düşünüyorum. Trabzonsporlu Burak olarak geçen yıl yakaladığımı başarıların üstüne koyup daha iyi bir Burak olmak istiyorum. Tüm benliğimle, gücümle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım'' ifadesini kullandı. -BENFİCA MAÇI- Burak, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları Benfica'nın çok iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Üst düzey bir takımla oynayacağız. İşimiz kolay değil ama biz kimseden korkmuyoruz, çekinmiyoruz. İyi ekip olduğumuzu biliyoruz, oradan iyi bir sonuç alıp döneceğimize yürekten inanıyoruz'' diye konuştu.