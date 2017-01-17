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Buradayız Biraradayız İnisiyatifi 'Başkanlığın Faturası'nı çıkardı!

'Başkanlığın Faturası' bildirisinde ekonomide yaşananlardan, basın üzerindeki baskılara, belediyelere atanan kayyumlardan, kapatılan derneklere birçok veri bulunuyor

17 Ocak 2017 00:46

'Buradayız Biraradayız' inisiyatifi, OHAL ve Meclis’te görüşülen anayasa değişikliği teklifine dikkat çekmek amacıyla 'Başkanlığın Faturası'nı hazırladı.

İnisiyatif hazırladığı bildirileri ev ev dolaşarak posta kutularına bıraktı.

Başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin “Şimdi hayır demezsek bu faturayı hepimiz ödeyeceğiz” diyen inisiyatifin hazırladığı bildirilerde, 7 Haziran 2015 seçiminden ve Olağanüstü Hal (OHAL) ilanından sonraki ekonomik ve siyasal durumun “genel toplamı” ile yaşanan hak ihlallerine yer veriliyor.

'Başkanlığın Faturası' bildirisinde ekonomide yaşananlardan, basın üzerindeki baskılara, belediyelere atanan kayyumlardan, kapatılan derneklere birçok veri bulunuyor.

 

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