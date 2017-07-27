“Burada ne yapıyorsunuz, içki mi içiyorsunuz?” diyerek av tüfeğiyle ateş açtı

Ankara'da önceki gece Yasin B.'nin otomobilinde öldürülmesi, arkadaşı Züleyha B.'nin de kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada ilk ifade basına yansıdı. Saldırganın elinden kaçmayı başaran Züleyha B. ifadesinde, 50 yaşlarındaki bir kişinin av tüfeğiyle araçlarına yanaşarak, “Burada içki mi içiyorsunuz?” diye bağırarak ateş açtığını söyledi.

Ankara’da önceki gece işlenen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yasin B. ile arkadaşı Züleyha B.’nin içinde bulunduğu araca yaklaşan ve elinde av tüfeği olan bir kişi, “Burada ne yapıyorsunuz, içki mi içiyorsunuz?” diyerek Yasin B.’yi öldürüp Züleyha B.’yi araçla birlikte kaçırdı.

Cinayet, 26 yaşındaki Yasin B.’nin aynı işyerinde çalıştığı Züleyha B. ile babasına ait araçla İmrahor Vadisi’ne gitmesiyle başladı.

Gazete Habertürk’ten Helin Şahin’in haberine göre araca yaklaşarak içeride sohbet eden 2 gence, “Burada ne yapıyorsunuz, içki mi içiyorsunuz? Sizi gördüm” diyen 50 yaşlarındaki bir kişi, kendisine tepki gösteren 26 yaşındaki Yasin B.yi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Saldırgan, araçtan inmek isteyen Züleyha B.’ye, “Seninle az işim var” diyerek inmesine izin vermedi.

Araçtan atlayarak kaçan Züleyha B., Akdere Polis Karakolu’na giderek şikâyetçi oldu. Züleyha B. ile olay yerine giden polis ekipleri, Yasin B.’nin öldüğünü tespit etti.

Polis, zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.