“Burada küfür yok”la başladı, gazetecilere saldırıyla bitti!

Spor Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Batman Petrolspor, bugün oynadıkları Tokat Erbaaspor maçından önce, "Burası Batman, burada küfür yok" kampanyası başlatırken, maçtan sonra bir grup basın mensuplarına saldırdı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Batman Petrolspor-Tokat Erbaaspor maçı 0-0'lık sonuçla bitmesinin ardından İl yöneticileri ile basın mensuplarını protesto eden bir grup, başlatılan kampanyanın aksine gazetecilere küfür etti. Batman Medya Gazetesi önü ile Belediye BASKİ Müdürlüğü önünde iki ayrı yerde yaşanan olayda basın mensupları, çevredekilerin müdahaleleriyle linç edilmekten kurtulurken, polisin müdahale etmekte yetersiz kaldığı olayda, TSYD temsilcisi ve BGYC Başkanı Arif Arslan, Batman Çağdaş ve Medya gazetesi çalışanları, yumruklu saldırıya uğradı.

Polis gazetecilere saldıran grubu biber gazı sıkarak dağıttı.

Çirkin saldırıya uğrayan Batman Çağdaş Yazı İşleri Müdürü Arif Arslan, Batman Çağdaş Editörü Barış Arslan, Medya Gazetesi sahibi Ercan Arslan, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Seven, Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Yıllardır karşılaşmaları takip ettikleri halde ilk kez saldırıya uğradıklarını belirten BGYC Başkanı Arslan; "Kendini bilmez bir grup taraftarın maç bitiminde fiziki saldırısına uğradık. İlk kez böyle bir olayla karşılaştık. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olaya karışanların adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Batman Petrolspor-Tokat Erbaaspor maçı öncesinde Batman 16 Mayıs Şehir Stadı'nda 'Burası Batman, burada küfür yok' kampanyasını başlatarak Türkiye'ye Batman'dan bir ışık saçtıklarını ifade eden Vali Ahmet Deniz, "Olay çok üzücü. Olaya karışanlar hakkında gerekli işlem yapılacak. Saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun diliyorum" dedi.