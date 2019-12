'Burada bir hakem hatası yok'

Tempo24 spor yazarlarından özetleri okurları için yayınlamaya devam ediyor... Gündemde öne çıkan konu, Fenerbahçe'nin Eskişehir deplasmanında yaşadığı gol tartışması ve Ali Koç'un konuyla ilgili değerlendirmesi, Arsenal karşısında Alex'in olmayacak olması ve haftasonu oynanacak derbinin hakemi...





Milliyet gazetesi yazarları Mehmet Demirkol ve Nilay Yılmaz, Ali Koç'un Eskişehirspor maçında yaşanan "top çizgiyi geçti mi" tartışmasına ilişkin değerlendirmelerini değerlendiriyor... Hürriyet gazetesi yazarı Can Bartu, Arsenal maçında oynamayacak ve Galatasaray maçına yetişmesinin çok zor olduğu Alex’in, yokluğunda F.Bahçe’nin ne yapacağını kaleme alıyor... Akşam gazetesi yazarı Bülent Yavuz, Fenerbahçe-Galatasaray maçının bu hafta Saraçoğlu stadında oynanacağını ve bu büyük derbiyi yönetebilecek hakem adaylarını değerlendiriyor...







BÜLENT YAVUZ - Debiye göz kırpanlar!



Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçının bu hafta Saraçoğlu stadında oynanacağını ve bu büyük derbiyi yönetebilecek hakem adaylarını değerlendiriyor: “Cüneyt Çakır, Hüseyin Göcek, FIFA ve İstanbul hakemi olmalarından dolayı, otomatikman aday. Ayrıca, performansları diğer hakemlerden bir adım önde. FIFA olmayan ancak performansında pek sıkıntı çekmeyen Yunus Yıldırım ve Kamil Abitoğlu var. Hakem kim olursa olsun, yeter ki maç selametle bitsin. Biz hakemin yanındayız. Onun için ‘Allah ona hakem şansı versin’ diyoruz.” Akşam





OĞUZ DİZER - Fenerbahçe çalışıyor!



Gaziantepspor galibiyetinin G.Saray’ı yanıltmaması gerektiğini çünkü savunmada hala büyük açıklar ‘kara delikler’ verdiğini, rakipten baskı geldiği an savunmanın dağıldığını ifade ediyor. Benfica deplasmanına gidecek olan G.Saray’ın bu maçta diri ve savunma anlayışı gelişmiş oyuncular kullanması, teknik kapasitesi yoğun oyuncuların F.Bahçe maçına saklanması gerektiğini, çünkü F.Bahçe’den alınabilecek bir yenilginin çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor ve ekliyor: “Fenerbahçe çalışıyor! İlk işareti, Kocaelispor müsabakası yan hakemi vardi. Kurgulanmış bayrak, olası Kocaeli golünü, ikincisi de Kocaeli’ni yedi. Sonra Bursa maçı ve eczacı Ali’nin ‘Kantaron’ şurubunu içip, sanki sinirleri alınmış kalecisi. Siz o arkadaşı yediği her gol sonrası öylesi ‘yumuşak’ gördünüz mü? Ben görmedim de. Gelelim Eskişehir’e... Hakem heyeti, Adli Tıp heyetinden farksızdı ve çizgiyi 7 cm. geçen topu geçersiz saydı. Sübyancı sapığın ‘parmak dühulü’ kriterleri(!)”



CAN BARTU - Tuz, biber ekti!



Arsenal maçında oynamayacak ve Galatasaray maçına yetişmesinin çok zor olduğu Alex’in, yokluğunda F.Bahçe’nin ne yapacağını kaleme alıyor: “Alex, Avrupa sınavlarında fazla varlık gösteremiyor ama onun yokluğu yine de her şeye tuz biber ekiyor. Gol pası veren, atan, rakip eksilten bir oyuncu. Kötü Fenerbahçe için onun eksikliği ekstra kötü bir haber. Deivid iyileşti ama ona zaman tanımak lazım. Eski formuna kavuşması kolay olmaz. Emre nerede? Ne sakatlıkmış bu. Josico diye bir adam aldılar, takıma katkı sağlasın diye yabancı kontenjanını doldurdular, o nerede? Tümer bir maç oynadı yine sakat. Fenerbahçe sahada zaten eksik. En az 5 oyuncusu hiç yok. Rakip eksik kalsa ne olur.” Hürriyet



MEHMET DEMİRKOL - Tebrik ve itiraz



Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmasına rağmen çok iyi oynayan Eskişehirspor’lu futbolcuları ve teknik direktör Rıza Çalımbay’ı tebrik ettiğini fakat ilk yarıda Eskişehir’in bir pozisyonunda topun F.Bahçe kalesine girmiş gibi göründüğünü fakat hakemin gol kararı vermemesi olayından sonra Ali Koç’un ‘3 puanı heba olmuş’ söylemini kabul etmeyeceğini ifade ediyor ve sebebini belirtiyor: “Maçın ilk yarısında olmuş bir olay sonucu kesin olarak belirleyemez. O gol olsa belki 2. gol olmayacak. Nereden bunu bilebiliriz ki! Sözlük anlamıyla olmasa da ‘Heba olmak’, ister istemez dışarıdan bir etkiyle puanların yok edildiği izlenimini veriyor. Anlaşılan bu. Halbuki burada bir hakem hatası yok.” Milliyet





ERCAN GÜVEN - Cacık!



Kendini “Çengelköy hıyarı gibi cacığa ince kıyıldığını hissettiğini” en lezzetli “cacık”ın da spor dünyamızda yaşandığını ifade ediyor. Bunu benzetmenin sebebinin Pekin Olimpiyatlarında Türk sporcuların başarısızlıkları ardından istifa etmeyeceğini ancak bir daha Halter Federasyonu’nun önünden bile geçmeyeceğini açıklayan Hasan Akkuş’un yeniden başkan seçilmesi olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Ona oy verenlere de helal olsun… Peki, bir spor branşını oylarına ve namuslarına emanet ettiğimiz iki yüz küsur insanın çoğunluğu nasıl onu seçti? Neden?.. Bir ‘çıkar’ olmalı değil mi? Ya ‘kişisel’ ya ‘ulusal’, ya da ‘sportif’!.. Akkuş’un kendisi itiraf etti Pekin’de; ulusal çıkarlarımız ve halter sporu açısından bir daha halterin içinde olmaması gerektiğini... Ne kaldı geriye? Yuh olsun seçene de seçilene de.” Milliyet



NİLAY YILMAZ - Tarihi gece



On kişi oynayan Eskişehirspor’un Fenerbahçe ile 2-2 kaldığı maçta Eskişehirspor’un bir topunun çizgiyi geçip geçmediğinin tartışıldığı pozisyonda, maç ardından F.Bahçe yöneticisi Ali Koç’un yaptığı açıklamada “maçta böyle bir şey varsa (öyle olduğu söyleniyor) Eskişehir’in 3 puanı heba oldu demektir... Öyle olduysa yazık” söylemini konu alıyor ve ekliyor: “Biz bu tür açıklamaları da duymaya/görmeye alışkın değiliz... Çünkü bizim yöneticilerimiz böyle durumlarda hiç topa girmemeyi ya da havaya bakıp ıslık çalmayı tercih eder... Bayram değil, seyran değil... Fenerbahçe’deki bu değişiklik nerden çıktı?.. Fenerbahçe’de ‘başkan ne derse o olur’ demokrasisinden başka bir yönetim tarzına mı geçiliyor yoksa?.. Objektif açıklamalar... Rakibin hakkını vermeler...” Milliyet





LEVENT TÜZEMEN - Skibbe ‘hedeflerin hocası’ değil



G.Saray camiasında ikinciliğin bile asla başarı olarak kabul edilmeyeceğini fakat buna rağmen Skibbe’nin, G.Saray'ı Alman liginin orta sıralarında yer alan takımların mantığıyla yönetmeye çalıştığını, beraberliklere de bu yüzden sevindiğini ifade ediyor ve ekliyor: “G.Saray Başkanı Sayın Adnan Polat, ‘Hedefimiz Kadıköy'de UEFA Kupası finalini oynamak ve kupayı ikinci kez müzemize götürmektir’ diyor. Bir puan için ‘Sevindirici’ yakıştırmasını yapan Skibbe ile bu hedefe varılacağına Başkan Polat hala inanıyor mu?” Sabah





ÖMER ÜRÜNDÜL - G.Saray sistemini buldu



Trabzonspor ve Gaziantepspor’u bol pozisyon ve 3’er golle yenen G.Saray’da çift ön liberolu ve tek santrforlu düzenin en uygun düzen olduğunu, iki forvetin bulunduğu maçlarda savunmada büyük sıkıntılar yaşandığını ifade ediyor ve ekliyor: “Çünkü bu forvetler rakibe baskı uygulayamıyorlar. Sırtları karşı kaleye dönük top saklama ve asistçi özellikleri yok. Buna ilaveten Kewell ve Arda'nın da defansif yönlerinin ve devamlılıklarının yetersiz olduğunu göz önüne alırsak tek santrforlu düzenin kadro yapısına daha uygun olduğu ortaya çıkıyor.” Sabah





HAKKI YALÇIN - Melek olmak



Eskişehirspor karşısında 2-2’yi ‘zor’ kurtaran Fenerbahçe’yi değerlendiriyor: “Fenerbahçe'de Alex dışındakiler varken yoktu... Gerçeklerin farkına varan taraftarlar da haykırıyor zaten… Güiza, rakip alana pozisyon taşıyan topal karınca. Nam-ı diğer kral. Çok nadir kullandığı okla, sadece zamanın kalbini yaralıyor… Eğer cesur kararlar almazlarsa... Geçen yılki takımın büyüsünü kendi elleriyle bozanlar, el olmaya mahkumdur. Bugün olmazsa yarın.” Fotomaç