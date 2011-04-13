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Spor

BÜNYAMİN SEZER ALTINLARI TOPLADI KAZAN (A.A)

13 Nisan 2011 00:20

-BÜNYAMİN SEZER ALTINLARI TOPLADI KAZAN (A.A) - 12.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda 62 kilo erkekler müsabakasında Bünyamin Sezer, şampiyonayı 2 altın, 1 bronz madalya ile kapatırken, Hurşit Atak, silkmede gümüş, toplamda bronz madalyanın sahibi oldu. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gün akşam seansında Bünyamin Sezer, koparmada kazandığı altın madalyanın ardından silkme müsabakaları için podyuma çıktı. İlk hakkında 153 kiloyu kaldıran Sezer, ikinci hakkında ağırlığı 5 kilo artırarak 158 kiloya çıkardı. Bu kaldırışında da başarılı olan Sezer, son hakkında 161 kiloyu geçemeyerek, bronz madalyada kaldı. Sezer, koparmada kaldırdığı 140 kilonun ardından silkmede yaptığı 158 kilo ve toplamda 298 kilo ile toplamda da altın madalyayı boynuna astı.  Aynı kiloda mücadele eden diğer Türk halterci Hurşit Atak ise silkmede Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Atak, silkmedeki ilk hakkında 155 kiloda başarılı olamadı. İkinci hakkında 161 kiloyu kaldıran Atak, son hakkında 166 kiloyu geçemeyerek, altın madalyayı kaçırdı. Atak, koparmada yaptığı 128 kilo ve silkmede yaptığı 161 kilo ile toplamda da 289 kilo bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kiloda silkmede birinciliği Romanya'dan Marius Gıscan 162 kilo kazandı. Toplamda Bünyamin Sezer'in ardından ikinciliği ise Romanya'dan Vitor Busi aldı. Şampiyonanın ikinci günü sonunda Türk halterciler 9 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Şampiyonada yarın Türk Milli Takımı'ndan bayanlar 58 kiloda Bediha Turadağı, erkekler 69 kiloda ise Mete Binay ile Erol Bilgin podyuma çıkacak.

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