'Bunun adı diktatörlük'

T24 - Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) eylem yapan öğrencilere güvenlikçilerin sert müdahalesi TBMM’de tepkiye neden oldu.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce: “Bunların ileri demokrasisi bu. Demokrasi kültüründen nasibini almamış insanların demokrasiyi yaşatabilmesi mümkün değil. Kendilerine gelince özgürlük derler, başkasına yaşam şansı tanımazlar. Hürriyet'te yer alan habere göre göre; Bunlar biat kültürüyle yetişmiş insanlar. Türbanı bile şapkayla çözdüler. Bu bir üçkâğıt. Bunun sonucunda diktatörlük çıkacak. Milletimizi uyarıyoruz.”



TBMM Eğitim Kom. Üyesi MHP’li Ahmet Duran Bulut: “Okullarda huzur olmalı. Taleplerin meşru yollardan dile getirilmesi lazım. Bir azınlığın çıkarak diğerlerinin eğitim hakkını engelleyecek bir eyleme girmesi de doğru değil. Bunu yapanlara üniversitenin özel güvenlik ekipleri müdahale edecek değil şüphesiz. Bunu yerine getirmekle görevli olan devletin polisidir.”



TBMM İnsan Hakları Kom. Üyesi BDP’li Akın Birdal: “Üniversitelerin ve Türkiye’nin özgürleşeceği söyleminin karşılığının olmadığı görülüyor uygulamada. Çünkü hâlâ bu baskıcı, hukuk dışı uygulamalar cesaretlendiriliyor. Ne yazık ki üniversitelerin, kürsülerin özgürlüğünü kuşatan asıl YÖK’ün kendisi. Önce bu kurumların kaldırılmasıyla adım atılacak.”





143’er lira para cezası



Abdullah Gül’ün katıldığı YTÜ’nün akademik yıl açılışında, “Parasız eğitim istiyoruz”, “Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’a özgürlük” pankartları açtıkları için yaka paça gözaltına alınan YTÜ İşletme öğrencisi Kader Meşe ile YTÜ Makine öğrencisi Mahir Bektaş’a Kabahatler Kanunu’na muhalefetten 143’er lira para cezası kesildi. Serbest bırakılan Kader Meşe, 7 ay önce Başbakanın katıldığı toplantıda pankart açıp tutuklanan arkadaşları Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer’in serbest kalması için eylemi yaptıklarını söyleyerek, “Çok sert şekilde gözaltına alındık. Gözaltı sürecinde de sertlik devam etti, sürekli hakaret ettiler” dedi. Bektaş ise salona girebilmeleri halinde, “‘Madem demokratikleşmeden bahsediyorsunuz. O halde Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer neden hala tutuklu’ diye soracaktık. Zorla karakola götürüldük. Polislerin olayla ilgili tuttuğu tutanakta, pankart açmadan önce uyarıldığımız ve gözaltına alınırken orantılı güç kullanıldığı yazıyordu. Tamamı yalan” diye konuştu.

