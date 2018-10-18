Bunu yapan insan: Camide kediye işkence!

Beşiktaş'taki caminin abdesthanesinde bir kediye yapılan işkencenin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

Olay, dün akşam İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir camide gerçekleşti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye göre, abdesthanede bulunan bir kişi, yavru kediye yaklaşık 1.5 saat boyunca işkence yaptı. Yavru kedinin boğulmaya çalışıldığı için travma yaşadığı öğrenildi.

Vahşeti gerçekleştiren şahıs için karakola da başvuruldu yapıldı ancak, olayı fark eden kişilere verilen cevap “Bulunması çok zor” oldu.

Travma dışında sağlıklı olduğu bildirilen yavru, kendisine bir ev arıyordu. Yavruyu şarkıcı Hande Yener sahiplendi.

Öte yandan bölgede başka bir kedinin de teklemelenerek yaralandığı, iki eylemi de gerçekleştiren kişinin aynı olabileceği belirtiliyor.