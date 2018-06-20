Bunu söyleyen 'dekan': Senin gibi kızlar üniversiteye gelene kadar patlatılıyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan kadınlarla ilgili sarf ettiği sözleri tepkilere neden oldu. Özdemir, bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta, "Senin zihniyetindeki kızlar senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor" dedi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ahmet Faruk Özdemir 'in twitterda bir kadına verdiği cevap tartışmalara neden oldu. Özdemir kadınlara hakaret niteliğinde yaptığı paylaşıma gelen tepkilerin ardından hesabını korumaya aldı. Sosyal medyada Özdemir'e pek çok eleştiri geldi.

Dekan Prof. Dr. Özdemir'in o paylaşımı şöyle:

"Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?"

20 Haziran'da 00.25'te attığı bu Tweet sonrasında hesabını kapatan Özdemir'e Twitterkullanıcıları tarafından tepki yağdı.

Soyal medyada Özdemir'e gelen tepkilerden bazıları şöyle: